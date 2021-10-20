Apple, Apple Arcade'in yanına bulut oyun hizmeti eklemeyi düşünüyor olabilir

Apple görünüşe göre kendi oyun platformu Apple Arcade ile birlikte bir bulut oyun hizmeti başlatmayı düşünmüş, ancak Apple bu planlardan vazgeçmiş görünüyor.

Mark Gurman, Bloomberg raporunda "Apple'ın geçmişte böyle bir böyle bir servis başlatmayı düşündüklerini" söyledi. Gurman, Apple'ın buluttan canlı yayın yerine yerel cihazlarda çalışabilecek oyunlara güvenerek oyun alanında benzersiz bir konuma sahip olduğunu söyledi. Bulut tabanlı oyun, Apple Arcade'in sahip olduğu daha dikkatli bir seçim yerine daha geniş bir oyun yelpazesi sunar ve "açık büfe" tarzı bir deneyim sunar.

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Apple, Nvidia'nın GeForce ve Google Stadia gibi diğer oyunculardan kendisini bu şekilde ayırıyor. Ancak Apple, rakiplerinin App Store üzerinden Apple Arcade'e katılmasına izin vermiyor. Gurman, "Şirket bunun rakip oldukları için değil, sadece cihazlarında yiyebildiğin kadar bulut oyun hizmetlerine izin vermediği için olduğunu söylüyor." Dedi.

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