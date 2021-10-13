APA Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan'dan 'lider Türkiye' vurgusu Açıklaması - Haberler
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APA Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan'dan "lider Türkiye" vurgusu Açıklaması

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
APA Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan'dan

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, "APA grubunda yer alan ülkeler defalarca bize teşekkür ettiler.

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, "APA grubunda yer alan ülkeler defalarca bize teşekkür ettiler. Türkiye aslında birçok konuda istişarenin, diyaloğun devam etmesi için liderlik ediyor. Türkiye dış siyasette, birçok alanda etkili olduğu gibi Asya'da da etkili." dedi.

Asya Parlamenter Asamblesi İkinci Başkanlık Divanı Toplantısı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu Toplantısı için Nevşehir'in Ürgüp ilçesine gelen Asuman Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, APA ile Asya'da barışa hizmet etmek istediklerini söyledi.

Toplantılarda Asya'nın birçok probleminin gündeme geldiğine değinen Erdoğan, APA'nın ülkelerin kendi meclislerinde terör, insan kaçakçılığı, iklim değişikliği gibi konuların gündeme gelmesine ve kararlar alınmasına vesile olduğunu aktardı.

Türkiye'nin Asya'da FETÖ ile mücadelesine değinen Erdoğan, "APA'nın en büyük başarılarından biri FETÖ'nün terör örgütü olarak ilan edilmesini başaran ilk uluslararası parlamentolar arası komisyon olmasıdır. Bu büyük bir başarıdır." dedi.

Erdoğan, mülteci konusunda APA'nın Türkiye'nin öncülüğünde önemli kararlara imza attığını, Filistin meselesinde de İsrail işgaline karşı önemli bir duruş sergilediğini dile getirdi.

Bu tür konulara üye ülkelerin açık bir şekilde tepkilerini dile getirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Yeniden Asya açılımı Türkiye için yeni bir vizyon. Hem ekonomik açıdan hem de teknolojik açıdan en ön saflarda yer alan bir konu. Bu anlamda APA'nın önemini anlamak çok kolay. Avrupa, Amerika bir tarafta ama Asya bambaşka bir alanda ilerliyor. Birçok yeniliğe hizmet ediyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlasını barındıran bir kıta. Türkiye gösterdiği vizyonla Asya'nın önemini ortaya koydu. Çok daha farklı projelerle Asya'da etkinliğimizi artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Asya'ya verdiği katkının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Erdoğan, terör, mülteci krizi gibi birçok sorunda bir fikir birliğine varılmasına öncülük eden ülke konumunda bulunduğunu anlattı.

"Başkanlığımız boyunca çok önemli işlere hizmet ettik"

Bu yüzden senelerdir APA'nın başkanlığının Türkiye'de olduğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Başkanlığımız boyunca çok önemli işlere hizmet ettik. Ülkemizin dört bir yanında toplantılar düzenledik. APA grubunda yer alan ülkeler defalarca bize teşekkür ettiler. Türkiye aslında birçok konuda istişarenin, diyaloğun devam etmesi için liderlik ediyor. Türkiye, dış siyasette birçok alanda etkili olduğu gibi Asya'da da etkili. Bu etkinliğe en çok Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın savunduğu 'Dünya 5'ten büyüktür' ilkesiyle devam ettik. Asya'da da biz sadece güçlülerin söz sahibi değil, haklıların söz sahibi olması gerektiğini her vesileyle duyuruyoruz. Aslında insanlığın kanayan yaralarına bir nebze de olsa diyalogla çözümler üretebilir miyiz diye bakıyoruz. Rohingya???????'daki katledilen insanları anlatıyoruz. Filistin'deki haksızlıkları anlatıyoruz. Yoksulluğun, açlığın Asya'da ne büyük bir sorun olduğunu anlatıyoruz. Paylaşımı, demokrasiyi anlatıp, örnek teşkil edip, diyaloğun devam etmesi için uğraşıyoruz. Bunların da meyvesini en kısa zamanda alacağız."

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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