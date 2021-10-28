Antalya'da eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Haberler
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Antalya'da eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini boğarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini boğarak öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan eşi Aslıhan Ö'yü (36) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mesut Ö. (29) hakkında hazırlanan iddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanığın 20 Mayıs 2021'de jandarmaya eşi hakkında kayıp ihbarında bulunduğu belirtilen iddianamede, olay yerine ilişkin kamera kayıtlarında, plakası ve rengi belli olmayan otomobilin bagaj kısmına bir halının yerleştirildiği belirlenince Mesut Ö. ile tekrar görüşme yapıldığı kaydedildi.

Mesut Ö'nün bu görüşmede cinayeti itiraf ettiği bildirilen iddianamede, sanığın ifadesinde eşini öldürdükten sonra cesedi araçla ormanlık alana götürdüğünü, daha sonra iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü söylediği aktarıldı.

Sanığın yargılanmasına 3 Kasım'da başlanacak.

İlçe Jandarma Komutanlığına 20 Mayıs'ta giderek karısı Aslıhan Ö'nün kaybolduğunu bildiren Mesut Ö. yapılan araştırma sonucu gözaltına alınmış, ifadesinde boğarak öldürdüğü eşini mahalle dışındaki bir arazide iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü itiraf etmişti.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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