Manavgat'ta bir kişinin omzundaki çantayı çalan zanlı yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin omzundaki çantayı çalıp kaçan şüpheli gözaltına alındı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin omzundaki çantayı çalıp kaçan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde yürüyerek evine giden F.K'nin omzundaki çantanın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Yol güzergahındaki 170 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.G. olduğunu belirledi.
Side Mahallesi'nde yakalanan zanlı karakola götürüldü.
Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzemenin ele geçirildiği öğrenildi.