Antalya'da 3 kardeşin 3 farklı odaya başkanlık yarışı - Haberler
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Antalya'da 3 kardeşin 3 farklı odaya başkanlık yarışı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Antalya'da 3 kardeşin 3 farklı odaya başkanlık yarışı

Antalya'da Börekçiler, Etli Pideciler, Yufkacılar, Kafeteryacılar ve Kafe Barlar Odası'nda seçim heyecanı başladı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da Börekçiler, Etli Pideciler, Yufkacılar, Kafeteryacılar ve Kafe Barlar Odası'nda seçim heyecanı başladı. Odaya başkanlık adaylığını açıklayan isme, önümüzdeki günlerde farklı odalara başkanlık adaylıklarını açıklayacak olan 2 kardeşi de destek verdi.

Antalya'da Börekçiler, Etli Pideciler, Yufkacılar, Kafeteryacılar ve Kafe Barlar Odası'nda seçim heyecanı başladı. Yaklaşık bin 200 üyesi bulunan odanın başkanlık seçimi Ocak ayı içerisinde yapılması planlanıyor. Seçimde yaklaşık 900 üye oy kullanacak. Odaya ilk adaylığını açıklayan Turgut Bucak (60) oldu. Bucak'ın Milli Egemenlik Caddesi üzerinde pide salonunda yapılan adaylık açıklamasını çok sayıda gazeteci ve destekçileri takip etti. Öte yandan toplantıya Bucak'ın kardeşleri ve aynı zamanda önümüzdeki günlerde adaylıklarını açıklayacak olan Oto Tamirciler Odası Başkan Adayı Mehmet Bucak (55), ile Semt Pazarcılar Odası Başkan Adayı Metin Bucak (42) da destek verdi.

"Hızlı çözümleri üreterek yürüteceğimize yürekten inanıyorum"

Başkanlık yarışında meslektaşlarından destek isteyen Antalya Börekçiler, Etli Pideciler, Yufkacılar, Kafeteryacılar ve Kafe Barlar Odası Başkan adayı Turgut Bucak, "Bu yola çıkmamın en büyük sebebi, şeffaf dürüst bir yönetim anlayışıyla odayı Antalya'mızda daha iyi yerlere getirebilmek. Sektör sorunlarını daha detaylı analiz edip yaşadığınız her sorun için daha güçlü ve çözümcü bir yönetim kuracağız. Daha önce görev yapan yönetimlere bugüne kadar ki verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Artık odamızın yeni bir taze kana ihtiyacı var. ve biz ekibimizle ve üyelerimiz ile birlikte bu şerefli görevi değerli meslektaşlarımın da destekleriyle bir, diri ve beraberce güçlü yönetim kadrosuyla siz değerli meslektaşlarımızın bütün sorunlarına daha hızlı çözümleri üreterek yürüteceğimize yürekten inanıyorum. Yeni dönemde odamızı üyelerimiz ile birlikte yönetecek, sorunları birlikte tespit edip ortak kararlarla yönetecek, başarıya ulaşmayı hedefliyoruz. Kardeşlerim de beni destekliyor. Herkesin başkan adayı olması doğal hakkıdır" sözlerine yer verdi.

Bucak'ın açıklamalarına önümüzdeki günlerde başkanlık adaylıklarını açıklayacak olan 2 kardeşi de destek verdi. - ANTALYA

Antalya'da 3 kardeşin 3 farklı odaya başkanlık yarışı

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Haber: Antalya'da 3 kardeşin 3 farklı odaya başkanlık yarışı - Haberler
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