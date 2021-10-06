Anne adayı Ömür, hamile ablası koronavirüse yakalanınca aşı oldu
ANKARA'da, 8 aylık hamile Ömür Kurt (24), ablası Seda Samanci'nin (30) hamileliğinde aşı olmayıp, koronavirüse yakalanarak, ölümden dönmesinden etkilenince Covid-19 aşısı yaptırdı.
ANKARA'da, 8 aylık hamile Ömür Kurt (24), ablası Seda Samanci'nin (30) hamileliğinde aşı olmayıp, koronavirüse yakalanarak, ölümden dönmesinden etkilenince Covid-19 aşısı yaptırdı. Kurt, "Ablam hastalığı çok zor atlattı, ölümden döndü. 'Keşke aşı olsaydım' dedi. Ablamdan etkilendim, çok korktum" dedi.
Ömür Kurt ve Seda Samanci kardeşler, aynı dönemde 2 ay arayla hamile olduğunu öğrendi ve Covid-19 aşılarını yaptırmadı. Samanci, 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalandı, evdeki 1 haftalık tedavisinin ardından sağlık durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Samanci, yoğun bakımda gördüğü tedaviyle hastalığı yendi ardından Selen adını verdiği kızını dünyaya getirdi. 2'nci çocuğunun mutluluğunu yaşayan Samanci, kızı ile taburcu edildi.8 aylık hamile Ömür Kurt ise aşı olmayan ablasının hastalığa yakalanıp, ölümden dönmesi üzerine Covid-19 aşısı yaptırmaya karar verdi. Kurt, 2 ay arayla 2 doz aşısını yaptırdı ve doğumu beklemeye başladı.'ABLAM ÖLÜMDEN DÖNDÜ'Ablasının koronavirüsü zor atlattığını belirten Ömür Kurt, "O da hamileydi, ölümden döndü. Hamile olunca daha zor oluyor hastalık. 'Keşke aşı olsaydım' dedi. O yüzden ben de ondan etkilendim ve aşı oldum. Hamile olan kadınlar aşılarını olsunlar. Ben doktorlarıma güveniyorum. Hem bebek hem de anne antikorlu oluyor. Ne kadar dikkat etsek de bu hastalık bulaşabiliyor. En azından bu hastalık bulaşsa bile daha hafif atlatırız, aşılı olduğumuzda" dedi.Kurt, koronavirüs aşısının kendisinde ya da bebeğinde sıkıntıya neden olmadığını belirtti.'TÜM GEBELERİMİZİ AŞIYA DAVET EDİYORUZ'Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün ise "Özellikle son çalışmalar, aşılama sonrası anne sütünde Covid-19'a karşı antikorların arttığını gösteriyor. Dolayısıyla aşılanmış bir annemiz bebeğine süt verecek olursa bebeğini de Covid-19 enfeksiyonundan koruyor. Biliyoruz anne sütü eşsiz bir besin. Hem bebeğin fiziksel hem ruhsal sağlığı için çok uygun bir kaynak. İçerisinde pek çok antikorlar, enzimler, hormonlar, besin maddeleri var. Aşılanan anneler, Covid-19 enfeksiyonunu geçiren annelerin anne sütünde Covid-19 antikorunun arttığını biliyoruz. Dolayısıyla emziren anneler bebeklerini Covid-19 enfeksiyonuna karşı koruyorlar, özellikle aşılandılarsa. Bu anlamda mutlaka tüm gebelerimizi ve emziren annelerimizi aşıya davet ediyoruz" diye konuştu.