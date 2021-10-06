Anne adayı Ömür, hamile ablası koronavirüse yakalanınca aşı oldu

ANKARA'da, 8 aylık hamile Ömür Kurt (24), ablası Seda Samanci'nin (30) hamileliğinde aşı olmayıp, koronavirüse yakalanarak, ölümden dönmesinden etkilenince Covid-19 aşısı yaptırdı. Kurt, "Ablam hastalığı çok zor atlattı, ölümden döndü. 'Keşke aşı olsaydım' dedi. Ablamdan etkilendim, çok korktum" dedi.

Ömür Kurt ve Seda Samanci kardeşler, aynı dönemde 2 ay arayla hamile olduğunu öğrendi ve Covid-19 aşılarını yaptırmadı. Samanci, 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalandı, evdeki 1 haftalık tedavisinin ardından sağlık durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Samanci, yoğun bakımda gördüğü tedaviyle hastalığı yendi ardından Selen adını verdiği kızını dünyaya getirdi. 2'nci çocuğunun mutluluğunu yaşayan Samanci, kızı ile taburcu edildi.