ÇANKIRI (DHA) - Ankara ve Çankırı'da helikopterli trafik denetimi

ANKARA'nın Akyurt ve Kalecik ilçesi ile Çankırı'da Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Jandarma Havacılık Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce dün Ankara'nın Akyurt ve Kalecik ilçesi ile Çankırı'da D-140 ve D-765 karayolu üzerinde helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimler sırasında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, yer ekiplerine bildirilerek denetimlerinin yapılması sağlandı. Vatandaşların can, mal ve trafik güvenliğinin sağlanması kapsamında denetimlerin artırılarak devam edeceği belirtildi.

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