Ankara ve Çankırı'da helikopterli trafik denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara ve Çankırı'da helikopterli trafik denetimi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara ve Çankırı'da helikopterli trafik denetimi

Ankara ve Çankırı'da helikopterli trafik denetimi ANKARA'nın Akyurt ve Kalecik ilçesi ile Çankırı'da Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

ÇANKIRI (DHA) - Ankara ve Çankırı'da helikopterli trafik denetimi

ANKARA'nın Akyurt ve Kalecik ilçesi ile Çankırı'da Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Jandarma Havacılık Başkanlığı koordinesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce dün Ankara'nın Akyurt ve Kalecik ilçesi ile Çankırı'da D-140 ve D-765 karayolu üzerinde helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimler sırasında kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, yer ekiplerine bildirilerek denetimlerinin yapılması sağlandı. Vatandaşların can, mal ve trafik güvenliğinin sağlanması kapsamında denetimlerin artırılarak devam edeceği belirtildi.

Ankara ve Çankırı'da helikopterli trafik denetimi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi Bakanlığa geldi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi Bakanlığa geldi

 Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı

 ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title