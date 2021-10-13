"Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıldönümü" coşkuyla kutlandı
Etkinlik kapsamında seymenlerin gösteri yapması Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in konuşması Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abdulvali Buğrahan Osman'ın konuşması Haluk Levent'in konseri Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın konuşması Bora Gencer konseri ANKARA - Ankara'nın...
ANKARA (AA) - Etkinlik kapsamında seymenlerin gösteri yapması
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in konuşması
Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abdulvali Buğrahan Osman'ın konuşması
Haluk Levent'in konseri
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın konuşması
Bora Gencer konseri ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen etkinlikle "Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıldönümü" coşkuyla kutlandı. Sevilen sanatçı Haluk Levent, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda başkentlilere konser verdi.