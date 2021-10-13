'Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıldönümü' coşkuyla kutlandı - Haberler
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"Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıldönümü" coşkuyla kutlandı

AA - Haberler | Güncel

Etkinlik kapsamında seymenlerin gösteri yapması Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in konuşması Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abdulvali Buğrahan Osman'ın konuşması Haluk Levent'in konseri Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın konuşması Bora Gencer konseri ANKARA - Ankara'nın...

ANKARA (AA) - Etkinlik kapsamında seymenlerin gösteri yapması

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in konuşması

Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abdulvali Buğrahan Osman'ın konuşması

Haluk Levent'in konseri

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın konuşması

Bora Gencer konseri ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen etkinlikle "Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıldönümü" coşkuyla kutlandı. Sevilen sanatçı Haluk Levent, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda başkentlilere konser verdi.

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıldönümü coşkuyla kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıldönümü coşkuyla kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıldönümü coşkuyla kutlandı

AA - Son Dakika Haberleri
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