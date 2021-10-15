Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü festival havasında kutlandı - Haberler
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Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü festival havasında kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Kültür Sanat

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü festival havasında kutlandı Çankaya Belediyesi, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü festival havasında kutlandı

ANKARA - Çankaya Belediyesi, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı kutlamaları Çankaya'da festivale dönüştü. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Uğur Kavas'ın Ankara'dan Sahneler Sergisi ile Ankara Sineması üzerine gerçekleştirdiği söyleşide geçmişten günümüze Türk sinemasına ışık tutmuş mekanların tarihsel anlatımı fotoğraflarla irdelendi. Söyleşinin yanı sıra Zafer Park'ta "Bir Başkenttir Ankara" senfonik konseri ile ilçe sakinleri keyifli zaman geçirdiler. Orkestranın çaldığı parçaları solist Boğaçhan Sözmen seslendirdi. Şef Mehmet San yönetimindeki konserde seymen grubu da bir gösteri sundu.

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü festival havasında kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü festival havasında kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü festival havasında kutlandı

Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü festival havasında kutlandı
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri
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