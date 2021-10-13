Son dakika haberleri | Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı: 1 ölü - Haberler
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Son dakika haberleri | Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı: 1 ölü Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle önce refüje ardından uyarı levhasına çarparak durabildi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı: 1 ölü

ANKARA - Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle önce refüje ardından uyarı levhasına çarparak durabildi. Kazada sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza saat 00.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarında istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ü. kontrolündeki 06 BIY 735 plakalı otomobil, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinden Kızılay'a seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil uyarı levhalarınada çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri | Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri | Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri | Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı: 1 ölü

Son dakika haberleri | Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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