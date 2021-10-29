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Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

AA / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Başkentte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

ANKARA (AA) - Başkentte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Çankaya Belediyesi ve CHP Ankara İl Başkanlığınca düzenlenen yürüyüş, Ulus'taki Birinci Meclis binasının önünden başladı.

Ellerindeki meşaleleri yakarak bando eşliğinde yürüyüşe başlayan kalabalık, bir ağızdan "İzmir Marşı"nı söyledi.

Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşale taşıyan Ankaralılar; Ankara Tren Garı, Anadolu Meydanı ve Akdeniz Caddesi güzergahından Anıtkabir'e yürüdü.

Polis ekipleri, güzergah üzerindeki yolları trafiğe kapatarak etkinlik sona erene kadar çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Fener alayına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve binlerce vatandaş eşlik etti.

Yürüyüş kortejinin Anıtkabir'de sona ermesinin ardından Anıtpark'ta Edip Akbayram ve kızı Türkü Akbayram konser verdi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

AA / Hüseyin Bardakcı - Son Dakika Haberleri
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