Ankara'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı - Haberler
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Ankara'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Ankara'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğince (TEMAD) 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kapsamında şehitleri anma programı düzenlendi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğince (TEMAD) 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kapsamında şehitleri anma programı düzenlendi.

Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Dernek adına açıklama yapan Genel Başkan Hamza Dürgen, şehitleri rahmetle andığını, gazilere de şükran borcunu sunduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle programları kısıtlı olarak yaptıklarını belirten Dürgen, törene katılan şehit aileleri ve yakınlarına teşekkür etti.

Daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Ankara'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı

Ankara'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı

Ankara'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı

Ankara'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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