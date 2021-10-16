Ankara'da 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla şehitler anıldı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğince (TEMAD) 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kapsamında şehitleri anma programı düzenlendi.

Cebeci Askeri Şehitliği'ndeki etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Dernek adına açıklama yapan Genel Başkan Hamza Dürgen, şehitleri rahmetle andığını, gazilere de şükran borcunu sunduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle programları kısıtlı olarak yaptıklarını belirten Dürgen, törene katılan şehit aileleri ve yakınlarına teşekkür etti.

Daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.