Tarlasındaki anızı yakan adam alevlerin arasında kalarak can verdi

Kahta ilçesi Erikli köyü Yukarı Yenişehir mezrasında meydana gelen olayda, engelli olduğu öğrenilen Mustafa Yalçın (71) kendi tarlasındaki anızı ateşe verdi.

YANARAK CAN VERDİ

Alevler bir anda büyüyerek yayıldı. Şahıs alevlerin arasında kaldı. Alevlerden kaçamayan şahıs olay yerinde yanarak can verdi. Şahsın alevler arasında baygın halde olduğunu fark eden köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.