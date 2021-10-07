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Anıl Ulaş Övençoğlu: Şoförlükten gayrimenkul danışmanlığına, hayatın her evresini gördüm

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Anıl Ulaş Övençoğlu: Şoförlükten gayrimenkul danışmanlığına, hayatın her evresini gördüm

Türkiye'nin en büyük hacimli taşınmaz satışlarını gerçekleştiren Realtor Gayrimenkul A.Ş'nin kurucusu Anıl Ulaş Övençoğlu, şoförlükten emlak danışmanlığına uzanan ilham verici hikayesini anlattı.

Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan emlak ve danışmanlık şirketi Realtor Gayrimenkul, büyümeye devam ediyor. Orta Doğu, Avrupa, Kazakistan, Ukrayna, Rusya ve Bosna Hersek pazarlarında etki alanını genişleten şirket iç piyasada da şubeleşmeye devam ediyor. Yabancı yatırımcının güvenini kazanmanın markalaşmada önemli etkisi olduğunu belirten Realtor Gayrimenkul Kurucusu Anıl Ulaş Övençoğlu, "Kurulduğumuz günden beri Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancıların ilk tercihi olduk. Bunu, gayrimenkul danışmanlığı işine 'al-sat' mantığıyla bakmayarak başardık. Çünkü biz müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kuruyoruz. Müşterilerimizin bütçelerini en doğru yatırımlara yönlendiriyoruz. Yabancı yatırımcı güven duygusuna büyük önem veriyor. Onlara yaptırdığımız yatırımların getirilerini gördükçe bize olan güvenleri de artıyor ve bu durum beraberinde uzun süreli iş ortaklıklarını getiriyor" dedi.

Türkiye'ye milyon dolarlık yatırımlar getirdiklerinin altını çizen Anıl Ulaş Güvençoğlu, şu sıralar önemli markaların projelerinde, yurt dışı satış danışmanlığını da üstlendiklerinin altını çizdi.

Şoförlükten Gayrimenkul Danışmanlığına

Gayrimenkul danışmanlığına yurt dışından gelen yabancı yatırımcılara şoförlük yaparak başladığını dile getiren Anıl Ulaş Övençoğlu, "Yurt dışından gelen yabancılara şoförlük yaparak bu işe en temelinden başladım. Yabancı yatırımcının önem verdiği değerleri şoförlük yaptığım dönemde tecrübe ettim. Şoförlük ve satış sonrası memnuniyet; müşteriyi anlama ve ona istediğini sunma konusunda, bugün yakaladığım mesleki başarının anahtarı oldu. Şimdi ben de tüm ekip arkadaşlarıma aynı ruhu aşılıyorum. Realtor Gayrimenkul olarak yabancıya yılda 250'den fazla konut satışın yanı sıra Türkiye'nin en yüksek rakamlı rekor satışlarını gerçekleştiriyoruz. İşini sevmek, işe kendini vermek, çok çalışmak ve müşteriye güven aşılamak bu işin temelini oluşturuyor. Bu işi yapmak isteyenlere önerim sadece tek seferlik emlak satan birisi gibi hareket etmesinler. Geleceği görüp onu okuyabilen birer gayrimenkul danışmanına dönüşsünler" şeklinde konuştu.

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Haber: Anıl Ulaş Övençoğlu: Şoförlükten gayrimenkul danışmanlığına, hayatın her evresini gördüm - Haberler
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