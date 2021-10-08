Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, muhtar ve daire amirleriyle toplantı düzenledi - Haberler
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Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, muhtar ve daire amirleriyle toplantı düzenledi

AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, muhtar ve daire amirleriyle toplantı düzenledi

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, muhtar ve daire amirleriyle toplantı yaptı.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, muhtar ve daire amirleriyle toplantı yaptı.

Bozdemir, toplantıda, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Vatandaşın ihtiyaç ve sıkıntısında muhtarların önemli tespit ve rolleri olduğunun altını çizen Bozdemir, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Toplantıya, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç ile İlçe Jandarma Komutan vekili Cengiz Uyur katıldı.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, muhtar ve daire amirleriyle toplantı düzenledi

AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, muhtar ve daire amirleriyle toplantı düzenledi - Haberler
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