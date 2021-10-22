Anadolu Üniversitesi en çok tercih edilen üniversiteler arasında ilk sıralarda yer aldı

Anadolu Üniversitesi köklü akademik geçmişi, yürüttüğü bilimsel, kültürel ve sosyal çalışmaların yanı sıra kampüsüyle aday öğrenciler tarafından her zaman olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi gördü. Örgün eğitimde boş kontenjanın kalmadığı Anadolu Üniversitesi'nde, örgün lisans ve ön lisans programlarının kontenjan doluluk oranları da yüzde 100, 56 ile rekor kırdı.

Anadolu Üniversitesi ilk sırada tercih edildi

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2021 yılı verilerine göre, Anadolu Üniversitesi'nin örgün öğretim sisteminde eğitim veren 8 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve 1 yüksekokuldaki programlarından 21'i öğrenciler tarafından tercih sıralamalarında en çok tercih edilen ilk 5 program içerisinde yer aldı. 8 program ise yine öğrenciler tarafından ilk sırada tercih edildi. Buna göre Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü, İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü (K. K. T. C), Engelliler Entegre Yüksekokulu Bilgisayar Operatörlüğü ve Yapı Ressamlığı Programları, Eskişehir Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı aynı eğitimi veren diğer üniversiteler arasında öğrenciler tarafından ilk sırada tercih edilerek tercih döneminde en üst sırada yer aldı.

Aynı eğitimi veren diğer üniversiteler arasında Anadolu Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Fransızca Öğretmenliği Bölümü, İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü, Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi ile Sosyal Hizmet Bölümleri, Eskişehir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Emlak Yönetimi, Pazarlama ve Dış Ticaret Programları, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri ile Çocuk Gelişimi Programları ise yine aday öğrenciler tarafından tercih sıralamasında ilk beş sıra içerisinde değerlendirildi.

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