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Anadolu Otoyolu'ndan bağlantı yoluna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu'ndan bağlantı yoluna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin Anadolu Otoyolu'ndan bağlantı yoluna devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin Anadolu Otoyolu'ndan bağlantı yoluna devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden Ozan G. idaresindeki 06 DL 1085 plakalı otomobil, Şekerpınar bağlantı yoluna devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ile araçtaki 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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