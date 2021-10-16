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Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden köy öğrencileri için fabl

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Güncel

Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden köy öğrencileri için fabl Mardin'de Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden köy öğrencileri için 4 kitapçıktan oluşan 48 fabl eseri yazılıp 22 köy okuluna dağıtıldı.

MARDİN (İHA) - Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden köy öğrencileri için fabl

MARDİN - Mardin'de Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden köy öğrencileri için 4 kitapçıktan oluşan 48 fabl eseri yazılıp 22 köy okuluna dağıtıldı.

Değerli İnciler Projesi Mardin Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni Zekiye Akboğa'nın rehberliğinde, öğrenci emekleri ile hazırlandı. Proje 4 kitapçıktan ve toplamda 48 fabldan oluşturuldu. Bu fabllar için hazırlanan tüm resimler, Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Yıldırım tarafından mobil uygulama ile çizildi. Kapak resmi de yine okul öğrencileri tarafından çizilip, boyandı. Her fablın konusunu bir değerin oluşturduğu belirtildi. Bu fabl eserlerinin ilkokul 3. ve 4. sınıf seviyeleri için yazıldığı belirtildi. Unutulan veya görmezden gelinen değerleri hatırlatma ya da yaşantı yoluyla aktarmayı hedefleyen bu proje ile lise öğrencilerinden ilkokul öğrencilerine armağan edilmek üzere hazırlandığı kaydedildi. Hazırlanan bin kitapçığın tamamı Zekiye Akboğa ve öğrencileri tarafından Mardin Artuklu'ya bağlı 22 köy okuluna hediye edildi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olduğunu belirten Zekiye Akboğa, "1998 ve 2002 yılları arasında Mardin Anadolu Lisesi'nde ben de öğrenciydim. Şu anda okumuş olduğum lisede Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapıyorum. Bu benim için çok gurur verici bir duygu ve mesleki anlamda da tatmin edici bir duygu. Çünkü öğrencilerimle birlikte çalışmalar yürütülürken onlar gibi düşünebiliyor, onların duygu ve düşüncelerini hayata geçirebiliyoruz. Bir yandan onlar gibi öğrenci oluyorum bir yandan da edebiyat öğretmeni oluyorum. Bu da bana büyük keyif veriyor ve onlarla neredeyse her yıl başarılı çalışmalara imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz hep birlikte" dedi.

Bir yılda kesinlikle sadece bir çalışma ile sınırlı kalmadıklarını kaydeden Akboğa, "Biz kaç çalışmayı birlikte yürütüyoruz. Fabl çalışması oldu bu da değerler eğitiminin öğrenciler tarafından diğer öğrencilere aktarılması yoluyla gerçekleşen bir çalışma oldu. Öğrencilerimizle birlikte 48 tane fabl eseri yazdık ve bu öğrencilerimiz tarafından resimlendirilmesi, ayrıca eserlerimizin kapak resimleri de yine başka öğrencilerimiz tarafından çizildi. Fablların her birinde bir değer üzerinde duruldu ve bu değerin açıklanması, yani kurgu yoluyla açıklanması küçük öğrencilere aktarılması şeklinde oluşturuldu. Bu eserlerimiz tamamlandıktan bittikten sonra bunları götürüp köy okullarındaki öğrencilerimize hediye ediyoruz. Bu anlamda da paylaşma ve kardeşlik duygularını geliştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Mardin Anadolu Lisesi'nde 10-A sınıfına gittiğini söyleyen Erdem Sağıroğlu "Yaptığımız projede köy okullarında okuyan öğrenciler için çeşitli fabllar yazıyoruz. Onlara elimden geldiğince yardım etmek bana iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden köy öğrencileri için fabl

Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden köy öğrencileri için fabl

Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden köy öğrencileri için fabl

Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden köy öğrencileri için fabl
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