Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel
Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasının kağıt atık deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden gelen iki TOMA ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ambalaj fabrikasının kağıt atık deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden gelen iki TOMA ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 12'nci caddede faaliyet gösteren bir ambalaj fabrikasının atık kağıt deposunda yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla yangına, orman işletme müdürlüğü itfaiyesi, organize sanayi bölgesinin itfaiye ekiplerinin yanı sıra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nden gelen iki TOMA ile alevlere müdahale edildi. Fabrika çalışanları da forkliftle yanmamış atık kağıtları yangın bölgesinden çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından ambalaj fabrikasındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Son Dakika Haberleri
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ SANILIP 2 KEZ ANJİYO YAPILDI, MİLYONDA BİR GÖRÜLEN KİTLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ SANILIP 2 KEZ ANJİYO YAPILDI, MİLYONDA BİR GÖRÜLEN KİTLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Şahap Kavcıoğlu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı
Spor Muslera Ahmet Ağaoğlu Lewis Hamilton Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ambalaj fabrikasındaki yangına TOMA'lı müdahale - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:30:12. #1.17#