Amasya'da otomobil takla atarak ters döndü: Sürücüsünün burnu bile kanamadı - Haberler
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Amasya'da otomobil takla atarak ters döndü: Sürücüsünün burnu bile kanamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Amasya'da otomobil takla atarak ters döndü: Sürücüsünün burnu bile kanamadı

Amasya'nın Taşova ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybeden ve ters dönen araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

SAMSUN (İHA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybeden ve ters dönen araçtan sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Taşova-Ladik kavşağında meydana geldi. Samsun'dan Erbaa istikametine seyir halinde olan 34 FU 3405 plakalı pikap, sürücüsü Deniz Demir'in kontrolünden çıkarak ters döndü. Takla atarak, ters dönen otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Amasya'da otomobil takla atarak ters döndü: Sürücüsünün burnu bile kanamadı

Amasya'da otomobil takla atarak ters döndü: Sürücüsünün burnu bile kanamadı

Amasya'da otomobil takla atarak ters döndü: Sürücüsünün burnu bile kanamadı

Amasya'da otomobil takla atarak ters döndü: Sürücüsünün burnu bile kanamadı

Amasya'da otomobil takla atarak ters döndü: Sürücüsünün burnu bile kanamadı

Amasya'da otomobil takla atarak ters döndü: Sürücüsünün burnu bile kanamadı

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