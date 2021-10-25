KÜTAHYA (Habermetre) - Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler Altıntaş MYO Kitap Günlerine Katıldı DPÜ Altıntaş Meslek Yüksekokulu, Altıntaş Kaymakamlığı, Altıntaş Belediyesi ve Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Altıntaş Kitap, Eğitim, Kariyer Günleri etkinliğine katıldı.

Altıntaş Meslek Yüksekokulumuz, ilçedeki kitap fuarına katıldı.

Altıntaş Belediyesi Düğün Salonu'nda 15 yayınevi ve 3. 000 kitap ile düzenlenen kitap fuarına, Kütahya Valisi Ali Çelik, Altıntaş Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Öğr. Gör. Ahmet Sinan Kılıçoğulları'nın yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personelimiz katıldı.

İki gün süren ve çok sayıda kitapseverin ilgi gösterdiği fuarda Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ali Çelik ve Altıntaş MYO öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Halit Çelik'in yazdıkları kitaplar da katılımcılarla buluştu.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 25 Ekim 2021, Pazartesi/ 134 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Altıntaş Meslek Yüksekokulu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet