Altındağ Belediyesi, bin çocuğu satrançla buluşturdu

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Altındağ Belediyesi'nin Gençlik Merkezlerinde başlattığı satranç kurslarına ilçedeki gençler büyük ilgi gösterdi. Satranç meraklısı yaklaşık bin çocuğun kaydının yapıldığı kurs sayesinde gençler satrançla tanışacak.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde sanattan spora, hobi kurslarından okula destek kurslarına kadar pek çok alanda kurslara katılan gençler için satranç kursu da açıldı. Yaklaşık bin Altındağlı genç, satranç kursuna yazıldı. Altındağlı çocukların ve gençlerin kendilerini her alanda geliştirmek için çok istekli ve hevesli olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Satranç kursuna gösterdikleri büyük ilgi bizi çok mutlu etti. Satranç oynayan çocukların derslerindeki başarıları da büyük ölçüde artar. Satranç oynayan çocuk matematik, fizik gibi derslerde daha başarılı olur. Çünkü satranç zeka geliştirir. Çocukların dikkatlerini daha iyi toplamalarını ve konsantrasyonlarını sağlar. Ayrıca sorumluluk duygularını geliştirir. Satranç oynayan çocuklar teknikleri kavrar ve taktikleri öğrenirlerse, hayatta da daha başarılı olurlar. Çünkü satranç sayesinde adımlarını düşünerek atmayı, kendilerini korumayı ve hamle yapmayı öğrenirler. Bu bilgiler hayatta hepsinin çok işine yarar" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri