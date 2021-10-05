Altın Kelebek Ödülleri'nin 2021 yılı oylamaları başladı. Sunuculuğunu Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın yapacağı gecenin ayrıntıları merak ediliyor. Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek 2021? Altın Kelebek Ödülleri adayları kimlerdir? Kimler adaylıktan çekildi? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN VERİLECEK 2021?

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin verileceği tören ise 5 Aralık Pazar günü yapılacak.

KİMLER ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ?

Ceylan Ertem 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde adaylıktan çekildi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ ADAYLARI KİMLERDİR?

Altın Kelebek Ödüllerine pek çok dalda birçok isim ödüle aday gösterildi.

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