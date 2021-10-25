Almanya'da gençler "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenledi

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Bölge Gençlik Birliğinin düzenlediği, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferans yapıldı.

DİTİB Genel Merkez Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir'in konuşmacı olarak katıldığı konferans Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Aydemir konferansta, insanların başta Allah ve son Peygamber Hz. Muhammed olmak üzere herkese vefa göstermesi gerektiğini belirterek Hz. Muhammed'in hayatından örnekler sundu.

Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim vefa kavramımız haricen özelikle insanlar arasında ilişkilerde öne çıkıyor. Arkadaşına, dostuna, eşine, komşusuna, hatta çevreye, şahsın kendi bedenine vefa göstermesini öğretti. Her hakkın yerine getirilmesi, her hakkın ifası, yani vefası mutlaktır. Eğer Hakk üzerinden tanımlarsak Hakk'a vefa dediğimiz, yani gerekli olan, hak olan, doğrudan yana, hak dediğimiz şeyi hissettiğimiz bir iç dinamizmimiz var. Allah Azze ve Celle bunu hepimize nasip etmiş. Bir insanın iyiliği, hayrı kendi öz benliğindeki Cenabıkakk'ın ona emanet ettiği kalbi, kalbin merkezindeki cevherlerine vefa göstermesi onun iyi kimse olduğunu gösterir. Kişinin kendisi ile barışık olması, başta kendisine vefa göstermesi, onu iyi bir kimse yapar. Dolayısıyla vefa dediğimiz elden ele bayrak yarışı misali, hakkı öğrenen, hakkı yaşayan, hakkı başkalarıyla paylaşan bir zincirin halkası olarak ara kademede yer alan ve sürekli bunu çevresindekilere aktaran bir sorumluluktur. Bundan vazgeçmek de vefasızlıktır. Hakk'ın hakkı onu başkalarıyla paylaşmak, yayılmasını, diğer insanlara da kavuşmasını sağlamaktır."

Mevlid-i Nebi Haftası'nın İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Köln Bölge Gençlik Birliği üyelerine ve katılımcılara teşekkür etti.

Köln DİTİB Eyalet Gençlik Birliği Başkanı Hüseyin Akar'ın, çalışmalarıyla ilgili yaptığı sunum ve "Kelimelerle Bosna Hersek" isimli etkinliğinin sinevizyon gösteriminin ardından katılımcılara günün anısına plaket takdim edildi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya tarafından Aydemir'e, Türkmen tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'na plaket takdim edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen program gül takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.