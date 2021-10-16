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Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme için Huber Köşkü'ne geldi

AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme için Huber Köşkü'ne geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için Huber Köşkü'ne geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için Huber Köşkü'ne geldi.

Burada Erdoğan ile golf aracına binen Merkel, köşkün sahil kısmındaki alana geldi.

Türkiye ve Almanya bayrağının yanında duran iki lider, burada bekleyen yerli ve yabancı çok sayıda gazeteciyi selamladı.

Daha sonra iki lider, görüşme için buradan ayrıldı.

AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri
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