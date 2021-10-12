Alkol içerken yakalanan genç kıza okulda kırbaç cezası! Babası talep etti, görüntüler infial yarattı - Haberler
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Alkol içerken yakalanan genç kıza okulda kırbaç cezası! Babası talep etti, görüntüler infial yarattı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Nijerya'da bir okuldaki doğum günü partisinde alkol içerken yakalanan genç kızın ailesinin talebiyle babasının gözleri önünde kırbaçlandığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrası binlerce kullanıcı "Bu vahşeti durdurun" çağrısında bulundu.

Nijerya'da bir doğum günü partisinde alkol alırken yakalanan 5 öğrenciden biri olan genç kızın babası, kızının görüntülerini izleyince çok sinirlendi ve okulundan kırbaç cezası talep etti.

BBC Pidgen'e konuşan baba, "Olayı okula bildirdim ve gerekli cezayı vermelerini bizzat talep ettim ve olay sırasında orada bulunmam için ısrar ettim" dedi.

İnternete düşen görüntüler geniş çapta tepki çekti ve sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Söz konusu görüntülerde yerde diz çöken genç kız çevresinde ellerinde sopaya benzer kırbaçlar olan 4 adam ile çevrili görülüyor. Adamlar daha sonra, babasının aralarında olduğu kalabalık önünde genç kızı acımasızca kırbaçlıyor. Acı içinde kıvranan gencin defalarca kez elini kaldırarak kendini korumaya çalıştığı görülüyor.

Alkol içerken yakalanan genç kıza okulda kırbaç cezası! Babası talep etti, görüntüler infial yarattı

Aynı olayla bağlantılı olarak genç bir çocuğun da dövüldüğünü gösteren ikinci bir video daha internete düştü. Peş peşe gelen videolar öfkeye neden olurken binlerce kişiden vahşetin durdurulması ve okula karşı önlem alınması çağrısı geldi.

Gelen tepkiler sonrası okul, velilerinin onayını aldıklarını belirterek verdikleri cezaları savundu. Okul ayrıca cezanın İslam hukukuna uygun olduğunu söyledi.

Yerel hükümet yaptığı açıklamada, bir soruşturma başlatıldığı ve cezaların Müslüman alimler, liderler ve hükümet yetkililerinden oluşan bir panel tarafından denetleneceği belirtildi.

Alkol içerken yakalanan genç kıza okulda kırbaç cezası! Babası talep etti, görüntüler infial yarattı
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Yorumlar (1)
Eray Içkaya:SİZ KENDİ ÇOCUKLARINIZI TERBİYE ETTİNİZ DE MİLLETİN İNANCI VE TERBİYE ŞEKLİNİ Mİ ELEŞTİRİR OLDUNUZ . HERKEZİ KENDİ KAPISINI TEMİZLEMEYE DAVET EDİYORUM . TÜRKİYENİN HALİ ORTADA .
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Haber: Alkol içerken yakalanan genç kıza okulda kırbaç cezası! Babası talep etti, görüntüler infial yarattı - Haberler
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