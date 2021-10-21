Alişan Taşpınar, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlığına adaylığını açıkladı

KONYA (AA) - Taşpınar Kozmetik Bitkisel Ürünler Eğitim Sağlık Hizmetleri Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Taşpınar, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Taşpınar, yaptığı yazılı açıklamada, 4 ay önce çiftçilerin desteği ile bu yola çıktığını bildirdi.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Seçimli Genel Kurulu'nun kendileri için bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Taşpınar, "Biz, çiftçimizin ve işçimizin daha çok para kazanmasını istiyoruz. Çiftçimiz de işçimiz de huzurlu olsun istiyoruz. Sıcağın altında ter döken, emek veren, toprağa can veren çiftçimiz artık kazanmalıdır. Çiftçimiz de işçimiz de evlatlarının geleceği için endişe duymadan yaşamalıdır." ifadelerini kullandı.

Taşpınar, açıklamasında, çiftçinin sorunlarını ve çözüm yollarını bildiklerini, ilk günden beri devlet yetkilileri başta olmak üzere pek çok kurum ve STK temsilcisiyle görüştüklerini aktardı.

Çiftçiye ve işçiye adil, hakkaniyete dayalı, şeffaf ve kazandıran bir yönetim anlayışıyla hizmet etmeyi taahhüt ettiklerini dile getiren Taşpınar, şunları kaydetti:

"Uzmanlarla görüştükten sonra 42 maddelik noter tasdikli proje ve taahhütlerimizi ortaklarımıza sunduk. Bizim siyasi ikbal ve servetimize servet katmak gibi bir derdimiz yok. Biz, helal rızık derdinde olan, çalışan ve işini hakkıyla yapan hiçbir kimsenin ekmeği ile oynamayız. Konya Şeker başta olmak üzere işletme ve iştiraklerin ayaklarına vurulmuş faiz ve borç zincirlerini kırmaya geliyoruz. Mevcut yönetim anlayışının devam etmesi durumunda sorunlar çözülmek yerine büyüyecektir. Yönetimin değişmesi yetmez, zihniyet ve anlayışın da değişmesi şart, seçimli genel kurulda söz de karar da ortaklarımızındır."