ALİAĞA, İZMİR (İHA) - Aliağa'da flamingoların görüntüsü hayran bırakıyor

Aliağa Kuş Cenneti'nde kartpostallık görüntüler

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, Türkiye'nin 27 hektarlık alanı ile sayılı sulak alanlarından biri olan Güzelhisar Deltası ve Aliağa Kuş Cenneti, her mevsim flamingolara ev sahipliği yapıyor. Flamingolar, bölgede kartpostallık görüntüler oluşturuyor, kendine hayran bıraktırıyor.

Konaklama için yılın belirli dönemlerinde Aliağa Kuş Cennetini mesken tutan; uzun ince bacakları, pembe rengi tüyleri ile dikkat çeken flamingolar, kartpostallık görüntüsü ile ziyaretçilere doğal yaşamın tüm güzelliklerini yansıtıyor. 27 hektarlık alanı ile Türkiye'nin en değerli sulak alanlarından olan Aliağa Kuş Cenneti, Türkiye'deki 494 kuş türünden 123'ünü misafir ediyor. Aliağa Kuş Cennetini kendilerine adeta ev edinen yüzlerce kuş, Aliağa'nın başka bir yüzü olarak da görenlerin ilgisini çekerken, pembe-beyaz renkleriyle kentin doğal güzelliklerine güzellik katan flamingolar, ilçe sakinlerinin beğenisini topluyor. Özellikle flamingoların boy gösterdiği Aliağa Kuş Cenneti, kuş gözlemcileri ile doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez rotaları arasında bulunuyor.