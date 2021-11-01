Aliağa Belediyesi Kasım Ayı olağan meclisi toplanıyor

Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak toplantının gündeminde 8 madde yer alıyor.

Belediye Meclis Salonu'ndaki oturum, 5-7 Ekim 2021 tarihli meclis tutanağının okunup onaylanmasıyla başlayacak. Ardından Başkanlıktan Gelen Önergeler ve Komisyon Raporları meclis üyelerince oylanacak.

ALİAĞA BELEDİYESİ WEBTV CANLI YAYINLAYACAK

Meclis toplantısı, Aliağa Belediyesi kurumsal internet sitesi www.aliaga.bel.tr 'den ve Aliağa Belediyesi webtv'nin www.youtube.com/aliagatv adresinden canlı olarak yayınlanacak. Aliağa Belediyesi webtv yayını saat 17.00'den itibaren başlayacak.

Kasım Ayı Olağan Meclisi, toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretlerinin oylanması ve bir sonraki meclis toplantı gününün belirlenmesiyle son bulacak.

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