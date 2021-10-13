Ali Haydar Hakverdi kimdir? Ali Haydar Hakverdi kaç yaşında, nereli? Ali Haydar Hakverdi hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Ali Haydar Hakverdi kimdir? Ali Haydar Hakverdi kaç yaşında, nereli? Ali Haydar Hakverdi hayatı ve biyografisi!

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Ali Haydar Hakverdi kimdir? Ali Haydar Hakverdi kaç yaşında, nereli? Ali Haydar Hakverdi hayatı ve biyografisi!

Hakverdi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mamak İlçe Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Hayatı merak edilen Ali Haydar Hakverdi kimdir? Ali Haydar Hakverdi kaç yaşında, nereli? Ali Haydar Hakverdi mesleği nedir? Ali Haydar Hakverdi hayatı ve biyografisi nedir?

Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. İlk defa Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir. Peki, Ali Haydar Hakverdi kimdir? Ali Haydar Hakverdi kaç yaşında, nereli?Ali Haydar Hakverdi mesleği nedir? Ali Haydar Hakverdi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ALİ HAYDAR HAKVERDİ KİMDİR?

Ali Haydar Hakverdi (d. 27 Aralık 1979, Alaca), Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. İlk defa Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir.

Ali Haydar Hakverdi 27 Aralık 1979 tarihinde Hüseyin Bey ve Elif Hanım'ın çocuğu olarak Çorum'un Alaca ilçesinde doğdu. 1985 yılından beri Ankara'da yaşayan Hakverdi, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve on beş yıl serbest avukat olarak çalıştı. Çorum-Der Genel Sekreterliği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yöneticiliği, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Merkez Yöneticiliği görevlerini üstlendi. Evli ve bir çocuk babası olan Hakverdi, orta düzeyde İngilizce bilmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

SİYASİ KARİYERİ

Hakverdi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mamak İlçe Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP Ankara milletvekili olarak meclise girdi.

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Haber: Ali Haydar Hakverdi kimdir? Ali Haydar Hakverdi kaç yaşında, nereli? Ali Haydar Hakverdi hayatı ve biyografisi! - Haberler
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