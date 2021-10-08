Aldattın mı beni şarkı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut - Aldattın mı beni şarkı sözleri! DKTT Aldattın Mı şarkı sözleri!
Aldattın mı şarkı sözleri merak edilmekte. Dolu Kadehi Ters Tut grubunun sevilen şarkısı "Aldattın mı" şarkı sözleri son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Aldattın mı beni şarkı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut - Aldattın mı beni şarkı sözleri! Aldattın Mı şarkı sözleri!
Aldattın mı şarkı sözleri nedir? Son dönemde büyük çıkış yakalayan ve birçok şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Dolu Kadehi Ters Tut grubunun sevilen şarkısı "Aldattın mı" ya da internette aratıldığı gibi "Aldattın mı beni" şarkısının sözleri son dönemde araştırılmakta. Konuyla ilgili internette en çok "Aldattın mı beni şarkı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut - Aldattın mı beni şarkı sözleri! Aldattın Mı şarkı sözleri!" soruları araştırılmakta.
ALDATTIN MI BENİ ŞARKI SÖZLERİ!
Seni görenler varmış orada
El ele tutuştun mu onunla?
Cevabını ver, sallanma
Doğru mu yoksa palavra?
*
Kelimeler anlatmıyorsa
Gözlerinin içi söyler bana
Kimleydin o gün aslında
Telefonu açmadığında?
*
Aldattın mı beni? Bunu yaptın mı bana?
Bir şey söyle. Durma öyle
Sakladın mı benden? İhanetin neden?
Bir şey söyle. Bakma öyle
*
Bu kadar olmaz gözün doysun
Sebebi ne olursa olsun
Yapılmayacak şeyler var,
Tehlikeli bir o kadar
*
Bildiğim yalnız duyduğum kadar
Bir desen acaba neler var?
Aklımda bin türlü soru,
Bulamadım bir sonunu
*
Aldattın mı beni? Bunu yaptın mı bana?
Bir şey söyle. Durma öyle
Sakladın mı benden? İhanetin neden?
Bir şey söyle. Bakma öyle