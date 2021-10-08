Aldattın mı beni şarkı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut - Aldattın mı beni şarkı sözleri! DKTT Aldattın Mı şarkı sözleri! - Haberler
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Aldattın mı beni şarkı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut - Aldattın mı beni şarkı sözleri! DKTT Aldattın Mı şarkı sözleri!

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Aldattın mı beni şarkı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut - Aldattın mı beni şarkı sözleri! DKTT Aldattın Mı şarkı sözleri!

Aldattın mı şarkı sözleri merak edilmekte. Dolu Kadehi Ters Tut grubunun sevilen şarkısı "Aldattın mı" şarkı sözleri son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Aldattın mı beni şarkı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut - Aldattın mı beni şarkı sözleri! Aldattın Mı şarkı sözleri!

Aldattın mı şarkı sözleri nedir? Son dönemde büyük çıkış yakalayan ve birçok şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Dolu Kadehi Ters Tut grubunun sevilen şarkısı "Aldattın mı" ya da internette aratıldığı gibi "Aldattın mı beni" şarkısının sözleri son dönemde araştırılmakta. Konuyla ilgili internette en çok "Aldattın mı beni şarkı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut - Aldattın mı beni şarkı sözleri! Aldattın Mı şarkı sözleri!" soruları araştırılmakta.

ALDATTIN MI BENİ ŞARKI SÖZLERİ!

Seni görenler varmış orada

El ele tutuştun mu onunla?

Cevabını ver, sallanma

Doğru mu yoksa palavra?

*

Kelimeler anlatmıyorsa

Gözlerinin içi söyler bana

Kimleydin o gün aslında

Telefonu açmadığında?

*

Aldattın mı beni? Bunu yaptın mı bana?

Bir şey söyle. Durma öyle

Sakladın mı benden? İhanetin neden?

Bir şey söyle. Bakma öyle

*

Bu kadar olmaz gözün doysun

Sebebi ne olursa olsun

Yapılmayacak şeyler var,

Tehlikeli bir o kadar

*

Bildiğim yalnız duyduğum kadar

Bir desen acaba neler var?

Aklımda bin türlü soru,

Bulamadım bir sonunu

*

Aldattın mı beni? Bunu yaptın mı bana?

Bir şey söyle. Durma öyle

Sakladın mı benden? İhanetin neden?

Bir şey söyle. Bakma öyle

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Haber: Aldattın mı beni şarkı sözleri nedir? Dolu Kadehi Ters Tut - Aldattın mı beni şarkı sözleri! DKTT Aldattın Mı şarkı sözleri! - Haberler
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