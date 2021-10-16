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Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, LGS'ye hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, LGS'ye hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı

Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine kaynak kitap dağıttı.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, Liselere Geçiş Sınavı'na ( Lgs ) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine kaynak kitap dağıttı.

Kaymakam Çırak, dağıtım töreninde, öğrencilerden kitapları iyi değerlendirmelerini istedi.

Sınavın öğrenciler için önemine değinen Çırak, eğitime desteğin kendilerinin en önemli görevi olduğunu belirtti.

Her zaman öğrencilerin yanlarında olacaklarını aktaran Çırak, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, yıllar önce bizler de bu sıralarda oturduk. Tek yapmanız gereken şey derslerinize çalışmak." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu'nun da katılımıyla kaynak kitaplar LGS'ye hazırlanan öğrencilere dağıtıldı.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, LGS'ye hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı - Haberler
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