Aladağ'da öğrencilere gıda güvenliği semineri verildi - Haberler
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Aladağ'da öğrencilere gıda güvenliği semineri verildi

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ'da öğrencilere gıda güvenliği semineri verildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde, öğrencilere gıda güvenliği semineri verildi.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde, öğrencilere gıda güvenliği semineri verildi.

Aladağ Atatürk İlkokulu'nda, Tarım ve Orman Adana İl Müdürlüğü ve Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği seminerde, gıda mühendisi Ahmet Pan, öğrencilere gıda güvenliğini anlattı.

Öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda bilgiler veren Pan, çocuklara tavsiyelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu da ailelere çocukların beslenmesi konusunda önemli görevler düştüğünü belirtti.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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