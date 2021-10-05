Aktekke Millet Bahçesinde Çalışmalar Sürüyor

Vali Mehmet Alpaslan Işık, kent merkezinde yapım çalışmaları devam eden Aktekke Millet Bahçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğu ve basın mensuplarıyla birlikte alanda bir süre incelemelerde bulunarak il Müdürü Hacıhaliloğlundan çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Vali Işık, 48 bin metrekarelik bir alana kurulan millet bahçesindeki çalışmaların yüzde 70'inin tamamlandığını söyledi.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada içinde bitki gösterim alanları, kütüphane ve kafeteryanın bulunduğu millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, otopark, kuru havuz, fitness alanları, bisiklet yolu, koşu parkuru ve kameriyelerin yer aldığı alandaki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Vali Işık, Şubat 2022 yılında kullanıma açılması beklenen Aktekke Millet Bahçesinin yılsonuna kadar kullanıma açılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Karaman Valiliği/BASIN

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