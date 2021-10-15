Pancar yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Pancar yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Pancar yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ahmet Faydalı idaresindeki 42 L 9545 plakalı pancar yüklü kamyon, Sultanhanı ilçesi Sanayi Kavşağı'nda Mustafa Aytaç'ın kullandığı 68 D 0110 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Minibüstekilerden Afganistan uyruklu Abdulhao (34), Zarhura (19) ve Fadime Özbek (41) ile Habıb Shir Gazı (26) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Pancar yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Pancar yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Pancar yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Pancar yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Pancar yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Pancar yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Pancar yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pancar yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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