Aksaray'da "1. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali" başladı

AĞAÇÖREN, AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Ağaçören ilçesi cevizinin tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla Aksaray Valiliği öncülüğünde düzenlenen "1. Geleneksel Ağaçören Ceviz Festivali" başladı.

Ağaçören etkinlik alanında gerçekleştirilen festival, Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'in mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

İlçedeki ceviz bahçelerinden toplanan cevizler ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar ilgi görürken, Vali Aydoğdu ve Başkan Dinçer etkinlik alanını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Kentteki ilçeleri önemli özellikleriyle ön plana çıkarmak istediklerini aktaran Vali Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Ağaçören ilçemiz ceviziyle çok meşhur. İlçemizde çok güzel cevizlerimiz yetişiyor. Dün itibariyle cevizimiz için Coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunduk. Tescilimiz geldiğinde cevizimiz bir marka haline dönüşecek. Artık cevizimizi alanlar başka bir isimle satamayacak. Bizler kentteki bu güzellikleri ortaya çıkarmak istiyoruz. Alandaki heyecana ortak olmak bizleri memnun etti. Festival alanında cevizden yapılan 35 çeşit ürün var. Bu festivalimizi ileri ki yıllarda daha da geliştirerek devam ettireceğiz. Yaşadığımız dünyada oluşturulan güzelliklerin mutlaka onun bir sonucu oluyor. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum."

Başkan Dinçer de çok güzel bir organizasyon olduğunu bölgenin tanıtılması açısından bu gibi festivallerin çok önemli olduğunu kaydetti.

Etkinlikler kapsamında ceviz toplama, çocuk oyunları, folklor gösterisi sonrası Malaklı köpeği ve Hasan Dağı atları gösterisi düzenlendi.

İlçede 3 gün sürecek festival çeşitli yarışmalarla devam edecek.

Haberi Kaydet