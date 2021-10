Akıl eş anlamlısı nedir? Akılın eş anlamlısı ne? Akıl kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Akıl zıt anlamlısı var mı?

Türkçe'de soru olarak karşımıza çıkabilecek konulardan birisi de eş-zıt anlamlısı konusudur. Özellikle çoktan seçmeli sorularda bazı kelimelerin eş anlamlıları sorulabiliyor. Bu yüzden popüler kelimelerin eş anlamlısını bilmek avantaj sağlayabilir. Bu kelimelerden birisi de 'Akıl' 'dır. Peki, Akıl eş anlamlısı nedir? Akılın eş anlamlısı nedir? Akıl kelimesinin eş anlamlısı nedir? Akıl zıt anlamlısı var mı? Akıl kelimesi eş anlamlısı ne demek, kaç tane var?

EŞ ANLAMLI KELİME NE DEMEK?

Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı ifadesinin bir diğer isimleri, anlamdaş, müteradif veya sinonim demektir.

AKILIN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Akıl kelimesinin eş anlamlıları : Us, Bellek, Beyin, Bilinç, Hatıra, Kanı

Akıl kelimesinin eş anlamlısı "Us", "Bellek", "Bilinç", "Beyin" demektir . Akıl, us, bellek, bilinç vb. kelimeleri aynı anlamlara gelmektedir. Okunuşları ve yazılışları farklı olsa da akıl-us eş anlamlı kelimelerdir. Aynı manaları taşımaktadır. Buna ek olarak bulmacalarda genelde us olarak karşımıza çıkabilir. Fakat Akılın eş anlamlıları; us, beyin, bellek, bilinç, hatıra, kanı vb. gibi kelimelerdir.

Akıl kelimesinin eş anlamlı kelimeleri:

- Us

- Bellek

- Bilinç

- Beyin

- Şuur

- Hatıra

- Kanı

AKIL KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI VAR MI?

Akıl kelimesinin zıt anlamlısı yoktur. Fakat akıllı kelimesinin zıt anlamlıları 'aptal, deli, çılgın' vb. şeklindedir.

TDK'YA GÖRE GÖREV NE DEMEK?

TDK'ya göre dilimize Arapça'dan geçen akıl kelimesinin 4 farklı anlamı mevcuttur. Akıl kelimesi anlamları şu şekilde:

TDK Akıl kelimesi 1. anlamı : Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

TDK Akıl kelimesi 2. anlamı : Öğüt, salık verilen yol

TDK Akıl kelimesi 3. anlamı : Düşünce, kanı

TDK Akıl kelimesi 4. anlamı : Bellek

