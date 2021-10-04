Akçakale'de turizm atağı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akçakale'de turizm atağı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Akçakale'de turizm atağı

Akçakale'de 'turizm' ve 'istihdam' gündemleri ile ilgili bir toplantı düzenledi.

Akçakale'de 'turizm' ve 'istihdam' gündemleri ile ilgili bir toplantı düzenledi.

Aynel Arus bölgesi ile Akçakale'yi turizm rotasına dahil etmek isteyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilgili kişilerle yaptığı istişare toplantısında "Akçakale'nin turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için çalışıyoruz" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Halef Karataş, TKDK İl Koordinatörü Sadık Yetim, Karacadağ Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak, Mimar Nihat Güllü, Çevre Mühendisi Mehmet Çalışkan ile proje ve Ar-ge uzmanlarının katıldığı toplantı Akçakale Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda özellikle Aynel Arus projesi ile istihdama yönelik projeler görüşüldü. 'Az laf çok iş' prensibiyle yola çıktıklarını belirten Başkan Yalçınkaya, uygulanabilir ve desteklenebilir projeleri hemen hayata geçirmek niyetinde olduklarını belirterek, daha yaşanabilir ve modern bir Akçakale için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacaklarını belirtti. Hz. İbrahim ve Sara annemizin evliliklerinin gerçekleştiğine inanılan Aynel Arus bölgesini yeniden hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Yalçınkaya, "Büyüklerimizin anlattıkları ve bizlerin de kısmen şahit olduğu kadarıyla Aynel Arus Bölgesi Hz. İbrahim ile ilgili doğduğu mağara ve ateşe atıldığı Halil'ür-Rahman gölünden sonra çok önemli bir turizm lokasyonudur. Bu alanın rehabilite edilmesi Akçakale'nin önemli bir turizm merkezi olması adına önemli bir gelişme olacaktır. Bununla ilgili uygulanabilir her projeye kıymet veriyoruz. Şu ana kadar resmi kurumlarla irtibata geçerek yürüttüğümüz girişimlerimizi daha da etkin kılmak adına gayret gösteriyoruz. Sadece bu alanla ilgili değil, daha birçok turizm destinasyonunu gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar başlattık. Akçakale'nin turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için çalışıyoruz" dedi.

Heyet toplantının ardından sahada gezi ve değerlendirmelerde bulundu. - ŞANLIURFA

Akçakale'de turizm atağı

Akçakale'de turizm atağı

Akçakale'de turizm atağı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin
Spor Gökhan Töre Alex Teixeira Salih Uçan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Derya Yanık Cengiz Ergün Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Akçakale'de turizm atağı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:12:30. #1.12#