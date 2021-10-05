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AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Günaydın'dan yeni Hükümet Konağı müjdesi

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Günaydın'dan yeni Hükümet Konağı müjdesi

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, belediyenin yeni hizmet binasının Hükümet Konağı olarak ilçeye kazandırılacağını duyurdu.

TORBALI, İZMİR (AA) - AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, belediyenin yeni hizmet binasının Hükümet Konağı olarak ilçeye kazandırılacağını duyurdu.

Günaydın, konuyla ilgili, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkanı Mithat Tekin ve CHP Torbalı İlçe Başkanı Erol Günaydın'ın da katılımıyla düzenlenen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, yapımına 2017 yılında başlanan ancak 2019 yerel seçim sonrası yeni belediye yönetimi tarafından inşaatı devam ettirilmeyen Torbalı Belediyesi yeni hizmet binasını ilçeye kazandırmak için ilk adımın atıldığını bildirdi.

Birçok kurumun bir arada hizmet verebileceği bir Hükümet Konağı'nı Torbalı'ya kazandırmayı hedeflediklerini bildiren Günaydın, "Yaptığımız görüşmeler neticesinde yarım kalan hizmet binasını Torbalı Kaymakamlığına devredip içerisinde Tapu Müdürlüğümüzün, Nüfus Müdürlüğümüzün, Sosyal Yardımlaşma Vakfımızın ve birçok kurum ve kuruluşumuzun bir arada hizmet verebileceği bir Hükümet Konağı olarak hemşehrilerimize kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Günaydın, projenin mimarı olan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla ve binanın yapımını sağlayan önceki dönem Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ile o dönemki belediye meclis üyelerine teşekkür ettiklerini ifade etti.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Günaydın'dan yeni Hükümet Konağı müjdesi - Haberler
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