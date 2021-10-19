AK Parti'li Çalık: Diyarbakır'a gelip, bu çadıra gelmeyeni şiddetle kınıyorum

DİYARBAKIR (DHA) - Tbmm Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyon Başkanı Öznur Çalık ve beraberindeki heyet, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ailelerle sohbet eden Çalık, kadına yönelik şiddeti Diyarbakır annelerinden ayrı tutamayacaklarını belirterek, "Evladını annesinden ayıran, anneyi evlattan ayıran bu terör örgütünün zihniyeti, partinin kadınlarımıza uygulamış olduğu, annelerimize uygulamış olduğu en büyük şiddettir" dedi. Kente gelen büyükelçilerin ve siyasi partilerin hepsinin Diyarbakır annelerini ziyaret etmesi gerektiğini belirten Çalık, "Buraya gelip, bu çadıra gelmeyeni şiddetle kınıyorum" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 778 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu. 236 ailenin HDP binası önündeki eylemi devam ediyor.

"Biraz önce bir annemiz söyledi; PKK'nın yaptığı, HDP'nin yaptığı kadına en büyük şiddettir. Annelerimiz bugün niye HDP'nin kapısında oturuyor. Çünkü anneler, evlatlarının kokusunu alırlar. Evlatlarının kokusunun nerede olduğunu bilirler. O vesile ile HDP'nin kapısında evlatlarının kandırıldığını biliyorlar. Buraya gelen büyükelçilerin, siyasi partilerin hepsinin buraya gelmesi lazım. İnsan haklarından dem vuranlar, demokrasiden dem vuranlar, hukuktan dem vuranlar önce insan haklarının ihlal edildiği kadın haklarının, çocuk haklarının ihlal edildiği bu çadıra gelmeli, bu acıyı görmeli. Bu şiddete hep birlikte dur demeli. Buraya gelip, bu çadıra gelmeyeni şiddetle kınıyorum."