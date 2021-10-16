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AK Parti Kırklareli Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
AK Parti Kırklareli Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler, Merkez İlçe Başkanı Can Cafer Toklucu, Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen, Gençlik Kolları Başkanı Enes Gün ile ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı.

Minsolmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerinin önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini ifade eden Minsolmaz, muhalefetin oyunlarına kimsenin kanmaması gerektiğini kaydetti.

AK Parti'nin girdiği tüm seçimlerde başarılı olduğunu anlatan Minsolmaz, "Sahada dik durmak, yaptıklarımızla gurur duymak ve yapılan hizmetleri anlatmak bizim görevimizdir. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan tarıma her alanda yatırımlarımız hızla devam ediyor. Bunlar çok önemli ve insanımız bu yatırımların hepsini görüyor." diye konuştu.

Minsolmaz, kentte yapılan ve yapılması planlanan yatırımları anlattı.

Çiler de vatandaşlarla iç içe çalışarak partilerini daha da büyütmek ve güçlendirmek için mücadele ettiklerini belirterek, "Her şeyin başı samimiyettir. Biz bugünlere kolay gelmedik. Her dönemde sıkıntılar yaşanmıştır ama her şeyin başı inanmak ve samimi olmaktır. " dedi.

Konuşmaların ardından toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Kırklareli Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Kırklareli Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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