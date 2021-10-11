AK Parti Batman Milletvekili Özdemir Beşiri ilçesinde bazı köyleri ziyaret etti - Haberler
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AK Parti Batman Milletvekili Özdemir Beşiri ilçesinde bazı köyleri ziyaret etti

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
AK Parti Batman Milletvekili Özdemir Beşiri ilçesinde bazı köyleri ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Beşiri ilçesine bağlı bazı köylerde temaslarda bulundu.

BEŞİRİ, BATMAN (AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Beşiri ilçesine bağlı bazı köylerde temaslarda bulundu.

Özdemir, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, İl Genel Meclis Başkanı Abdülvahap Akbaş ile Beşiri ilçesinin ???????Deveboynu ve Yontukyazı köylerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla görüşen, yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yapan Özdemir, vatandaşların görüş ve taleplerini dinleme fırsatı bulduklarını belirterek, "Hepimiz hizmetinizdeyiz ve bu hizmeti gönüllü olarak yapmaktayız." dedi.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Batman Milletvekili Özdemir Beşiri ilçesinde bazı köyleri ziyaret etti - Haberler
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