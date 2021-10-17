Ahmet Yesevi Üniversitesinde

Ahmet Yesevi Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen "Dil ve Edebiyat Seminerleri" programının ikinci oturumu, 15 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Programa, konuşmacı olarak Ahmet Yesevi Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Merve Yorulmaz Kahve "Etkili Söz Söyleme Sanatının İncelikleri" başlıklı konuşmasıyla katıldı. Dr. Merve Yorulmaz Kahve, Türk dilinde sıklıkla yapılan söyleyiş hatalarına dikkat çektiği konuşmasında diksiyon kavramının tarihi sürecine ve güzel konuşma sanatının kurallarına vurgu yaptı.

Üniversitemiz Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Dr. Kenan Semiz yöneticiliğinde yürütülen oturum, Almatı Eğitim Ataşesi Mahmut Ağırman'ın değerlendirme konuşmaları ve Filoloji Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Abdülkadir Öztürk'ün kapanış konuşmalarının ardından konuşmacıya teşekkür belgesinin takdimiyle sona erdi.

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