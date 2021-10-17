Ahmet Yesevi Üniversitesinde 'Etkili Söz Söyleme Sanatının İncelikleri' Semineri Düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Etkili Söz Söyleme Sanatının İncelikleri" Semineri Düzenlendi

Habermetre - Haberler | Toplum
Ahmet Yesevi Üniversitesinde

Ahmet Yesevi Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen "Dil ve Edebiyat Seminerleri" programının ikinci oturumu, 15 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen "Dil ve Edebiyat Seminerleri" programının ikinci oturumu, 15 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Programa, konuşmacı olarak Ahmet Yesevi Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Merve Yorulmaz Kahve "Etkili Söz Söyleme Sanatının İncelikleri" başlıklı konuşmasıyla katıldı. Dr. Merve Yorulmaz Kahve, Türk dilinde sıklıkla yapılan söyleyiş hatalarına dikkat çektiği konuşmasında diksiyon kavramının tarihi sürecine ve güzel konuşma sanatının kurallarına vurgu yaptı.

Üniversitemiz Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Dr. Kenan Semiz yöneticiliğinde yürütülen oturum, Almatı Eğitim Ataşesi Mahmut Ağırman'ın değerlendirme konuşmaları ve Filoloji Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Abdülkadir Öztürk'ün kapanış konuşmalarının ardından konuşmacıya teşekkür belgesinin takdimiyle sona erdi.

Tweet

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Ekrem İmamoğlu
Magazin Okan Bayülgen Tarkan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Fernando Alonso Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ahmet Yesevi Üniversitesinde 'Etkili Söz Söyleme Sanatının İncelikleri' Semineri Düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 21:44:32. #1.12#