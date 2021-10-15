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Ahlat'ta yapımı tamamlanan okul eğitime açıldı

AA / Serdar Adıyaman - Haberler | Güncel
Ahlat'ta yapımı tamamlanan okul eğitime açıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde hayırsever iş adamı Adnan Ayber tarafından yaptırılan 12 derslikli okul eğitime açıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde hayırsever iş adamı Adnan Ayber tarafından yaptırılan 12 derslikli okul eğitime açıldı.

Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılında konuşan Vali Oktay Çağatay, Bitlis'te görev yapmaktan her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Çağatay, "Ahlat o kadar güzel ki ne yapsanız yakışıyor. Bu güzelliklerden birisi de eğitim yuvaları oluyor. İnşallah bu güzellikler artarak devam eder. Sizlerle birlikte Ahlat'ın bu yükselişini, Türkiye'ye ve dünyaya mal oluşunu beraber takip ederiz. Ayber ailesine şükranlarımızı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Belediye başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ifade etti.

Eğitimcilerin yanı sıra iş insanlarının katkılarının da göz ardı edilmeyeceğini ifade eden Çoban, Ayber'e teşekkür etti.

Adnan Ayber de annesinin ismini verdiği okulun hayırlı olmasını dileyerek, "Bu okulda okuyacak öğrenciler özel çocuklarımız. Bu çocukların hayata kazandırılması hepimizin en büyük mutluluğu olacak Onların başarısı hepimizin başarısıdır. 8 çocuk büyüten ve okuma yazmaları olmayan annem ve babam, eğitimin önemine inanmış insanlardı. Özellikle annem bu okulun yapılmasını çok istedi." şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Vali Çağatay, iş insanı Ayber'e yaptığı hizmetlerden dolayı plaket verdi.

Ahlat'ta yapımı tamamlanan okul eğitime açıldı

Ahlat'ta yapımı tamamlanan okul eğitime açıldı

AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ahlat'ta yapımı tamamlanan okul eğitime açıldı - Haberler
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