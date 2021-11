Age of Empires IV konsollara geliyor olabilir

Uzun süredir devam eden gerçek zamanlı strateji serisi Age Of Empires 4 PC'de piyasaya sürüldü. Oyun, Xbox birinci taraf takımı World's Edge ve Sega'nın sahibi olduğu RELİC Entertainment arasında bir işbirliği olarak geliştirildi.

Bilgisayar oyuncuları zaten çeşitli tarihsel çatışmasının tadını çıkarırken, konsol sürümü yok, bu nedenle Xbox Series X, Xbox Series S veya Xbox One'daki herkes hala konsol tabanlı bir Age of Empires serisi beklemekteler.

World's Edge Kreatif Diretörü Adam Isgreen'in yaptığı açıklamada "Oyunun PC sürümünü yönetmeyi bitirir bitirmez, oyunu konsollarda nasıl çalıştıracağımızı düşünmeye başlayacağız. Henüz kesin bir planımız yok: ama bu sefer gerçekten düşünmeye başlayacağız." Sözlerine yer verdi.

Adam Isgreen'in verdiği röportajda Isgreen'e yöneltilen sorular arasında Age of Empires IV'ü öneren Microsoft'a kapıyı çalan Relic mi yoksa Microsoft vizyonuyla uyumlu bir iş ortağı arayışıyla mı başlatıldığını soruldu. Isgreen ise her şeyin kendi aralarında başladığını Microsoft'ta Age of Empires IV'ü hayata döndürmek için doğru zaman olup olmadığını sorduklarını daha sonra ise projeye hangi ortakları çekeceklerini düşündüklerini söyledi ve Age of Empires II Steam'de çok iyi gittiğini söyledi.

