Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'da motosikletli polis ekipleri, ruhsatsız silah yakaladığı 2 kişiye adli işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri, Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde yaptığı uygulamada, durdurduğu iki araçta ruhsatsız tüfek ile tabanca ele geçirdi.

Ekipler, araçlardaki K.Ö. ile İ.B'ye adli işlem yaptı.

Çay'da alt yapı çalışmaları

Çay Belediyesi, kentteki iki mahallede yağmur suyu isale hattı çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Şirinevler ile Ali Kaleli Mahallelerinde sağanak sonrası oluşabilecek taşkın sularının önüne geçebilmek adına alt yapı çalışmalarına hız verdi.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, yaptığı açıklamada, "İlçemizde sağanak yağışlar sonrası yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının, sel baskınlarının yaşanmasını önlemek amacıyla yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başlamıştır. Çay'ı ilçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.