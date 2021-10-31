Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'ten teleferik projesi ile ilgili tuhaf açıklama

"Teleferik projesi bittiğinde 'herkes binebilir ama muhalefet asla' diye yazı yazmayı düşünüyorum"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tarihi Karahisar Kalesi'ne yapılacak teleferik projesiyle ilgili muhalefetin yolcu garantisi eleştirisine ilginç bir yanıt vererek, "Bittikten sonra herkes binebilir ama muhalefet asla diye yazmayı düşünüyorum" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısında belediyenin faaliyetlerini anlatan Başkan Zeybek, Karahisar Kalesi'ne yapılacak teleferik projesiyle ilgili yolcu garantisi verilmesine yönelik muhalefetin gösterdiği tepkiye ilginç ve bir o kadar şaşırtıcı sözlerle yanıt verdi. Zeybek, "Teleferik projemiz vardı. Kasım ayı içerisinde yıllık yolcu garantisi ile inşallah ihaleye çıkıyoruz. Bazıları bunu farklı anlıyorlar. CHP ve İYİ Parti başkanları buradan zarar edilirse bu zarar AK Partili meclis üyelerinden tahsil edilsin diyorlar. Bu arkadaşlarımız sanırım hesap bilmiyorlar. Biz 15 yıllık garanti veriyoruz. Bir yolcu bedeli 25 lira. Yaklaşık maliyetimiz 52,5 milyon lira. 140 bin çarpı 15 dediğimizde 52,5 milyon lira ediyor. Biz 52,5 milyon lirayı 15 yıl vadeyle yaptırmış oluyoruz. Kendimiz yapmaya kalksak bankadan kredi alacağız. Buna yüzde 18 ila yüzde 25 faiz işleyecek. Bize maliyeti 70 milyona gelecek. O mu karlı bu mu karlı? Bende diyorum bittikten sonra 'herkes binebilir ama muhalefet asla' diye yazmayı düşünüyorum" diye konuştu.