Afyondaki kazada sürücünün izinsiz araçla öğrenci, izinli araçla işçi taşıdığı iddiası

AFYONKARAHİSAR'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazada 2 yeğenini kaybeden Ahmet Eser, sürücü Adalettin Şen'in Milli Eğitim Müdürlüğü'ne servis aracı olarak bildirdiği minibüsü mermer fabrikalarında İşçi taşımada kullandığını, öğrencileri taşıdığı kaza yapan aracın ise okul servis izni olmadığını iddia etti. Eser ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış'a gittiğini, fakat önlem almadığını da öne sürdü.

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde Adalettin Şen (53) yönetimindeki 03 UU 567 plakalı okul servis minibüsü, 11 Ekim'de sürücüsünün mıcırlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yoldan çıkıp ağaçlara çarptı. Kazada İsmail Eser (11) ve kardeşi Nisa Eser (14) ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti. Yaralanan öğrenciler Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ve Arda Demirel'in ise hastanede tedavisi devam ediyor. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Şen ise tutuklandı.

Ahmet Eser'in iddialarına cevap veren İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ise "Biz öyle bir şey söylemedik. Ben niye 'idare et' diyeyim? Kendimi niye ateşe atayım?" ifadelerini kullandı.