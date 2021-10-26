Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi - Haberler
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Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi

İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - Haberler | Güncel

- Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören Suriyeli öğrenci Mervan Nasen, evinin bahçesinde akıllı otomobil kumandası geliştirdi.

- Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi

HALEP - Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören Suriyeli öğrenci Mervan Nasen, evinin bahçesinde akıllı otomobil kumandası geliştirdi.

Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Afrin Eğitim Fakültesi öğrencisi Mervan Nasen, cep telefonuyla geliştirdiği programla akıllı otomobil kumandası icat etti. Telefona elektronik devre geliştirerek akıllı otomobil uygulamasını programlayan Mervan, Gaziantep Üniversitesi'nin sponsorluğunda katıldığı robot programlama eğitiminin icadına büyük katkısının olduğunu söyledi. Suriyeli genç, geliştirdiği elektronik devre programı ile telefonu uzaktan kumanda olarak kullanıyor. Wi-Fi seçeneği ile otomobile komut veriyor. Uzaktan tek bir tuşa tıklayarak marşa basıyor, aracı çalıştırıyor. Gelecekte insan hayatını kolaylaştıran akıllı robotlar üretmek istediğini belirten Mervan, katkıları için Gaziantep Üniversitesi'ne teşekkürlerini iletti.

Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi

Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi

Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi

Afrinli üniversite öğrencisinden 'akıllı otomobil kumandası' keşfi
İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - Son Dakika Haberleri
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