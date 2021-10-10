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ADSO, SEZONU DÜNYA MÜZİKLERİYLE AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 2021-2022 sezonunu özel bir konserle açtı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 2021-2022 sezonunu özel bir konserle açtı. Senfonik müzik severler, uzun bir aradan sonra yeniden keyifli, neşeli dakikalar yaşadı.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen, ADSO'nun sezon açılış konserinde Tolga Taviş (Piyano), Sibel Gürsoy (Vokal), Merve Akyıldız (Vokal), Dilcu Mahur Tukan (Vokal), Tolga Bilgin (Trompet), Serkan Altınok (Tenor Saksafon), Gustavo Battistessa (Bando neon), Bora Peynirci (Davul-Perküsyon), Selim Gürcan (Bas) sahne aldı.

ADSO Müzik Direktörü Oğuzhan Kavruk orkestranın başına geçerken, İzmir Devlet Opera ve Balesi Şefi ve Besteci Tolga Taviş'te dünya müziklerini içine sığdırdığı 'Yumak' Folking Around The World' adlı projesini müzikseverlerle buluşturdu.

Özgün müzikleri ve aranjmanları Tolga Taviş'e ait olan eserde, dünyanın her yerinden folk müziği örnekleri yer alıyor. Taviş, eserini klasik müzik tınılarıyla da zenginleştirip sahneye taşıdı.

Konserde Sibel Gürsoy, Merve Akyıldız, Dilcu Mahur Tukan, dünyanın birçok ülkesine ait halk ve rock müziklerinin birleştirildiği folk müziklerinin yer aldığı projedeki hareketli, neşeli ve duygu yüklü eserleri orkestra eşliğinde seslendirdi.

Dünya müzikleriyle keyifli dakikalar yaşayan izleyiciler, sanatçıları şef ve orkestrayı ayakta alkışladı. Orkestra şefine ve 'Yumak' grubunun sanatçılarına çiçekle teşekkür edildi.

ADSO, SEZONU DÜNYA MÜZİKLERİYLE AÇTI

ADSO, SEZONU DÜNYA MÜZİKLERİYLE AÇTI

ADSO, SEZONU DÜNYA MÜZİKLERİYLE AÇTI

ADSO, SEZONU DÜNYA MÜZİKLERİYLE AÇTI
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